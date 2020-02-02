اليونايتد يكتفي بالتعادل امام ولفرهامبتون في البريمر ليغ

2020/02/02 | 01:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتفى فريق مانشستر يونايتد بالتعادل بدون أهداف بملعبه مع ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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