علماء يحرون من تناول او طبخ البصل في هذه الحالة: انه خطر جدا

2020/02/02 | 01:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء المركز الطبيHealth Line في الولايات المتحدة، خطورة تناول البصل أو طبخه إذا كانت فيه بقعة تعفن ولو صغيرة، لأنه يسبب تطور مرض السرطان.وتفيد The Times Hub، بأن “علماء المركز الطبي الأمريكيHealth Line يؤكدون على عدم استخدام حتى البصل المتعفن جزئيا في الطعام والذي بدأ تعفنه خلال عملية تخزينه، بسبب خطورته المميتة”.ويقول […]

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