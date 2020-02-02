2020/02/02 | 02:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مساء اليوم رئيس الوزرء المكلف محمد توفيق علاوي.وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ضرورة تشكيل حكومة ببرنامج واقعي يلبي طموحات الشعب.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي محمد علاوي ومواقف القوى السياسية من تكليفه تتوالى) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يلتقي محمد علاوي ومواقف القوى السياسية من تكليفه تتوالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).