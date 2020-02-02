6 نصائح لتخفيف ألم الاسنان

2020/02/02 | 02:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … التهاب اللثة وتسوس الأسنان وتكسيرها جميعها من المشاكل التى تتعرض لها الأسنان وتؤثر على الفك والدماغ، وتسبب الصداع المستمر، وقد تكون مشاكل الأسنان نتيجة إهمال نظافتها أو قلة الفيتامينات فى الجسم، وحسب ما ذكره موقع interdent فإن هناك بعض النصائح لتسكين ألم الأسنان واللثة وهى: نصائح لتخفيف ألم الاسنان 1:يعتبر القرنفل واحد من […]

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