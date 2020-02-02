بعد كورونا.. ظهور فيروس وبائي جديد في الصين

2020/02/02 | 02:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون صينيون، إن سلالة "شديدة" من فيروس "إتش 5 إن 1" المسبب لإنفلونزا الطيور أُبلِغ عنها في مقاطعة هونان الصينية.

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