مايكروسوفت تكشف عن نظارات جديدة لمساعدة المكفوفين

2020/02/02 | 02:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شركة "مايكروسوفت" من تطوير نظارات واقع معزز جديدة تدعى" طوكيو بروجيكت" لمساعدة الأشخاص، الذين يعانون من مشاكل البصر.

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