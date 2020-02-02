2020/02/02 | 02:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: رحبت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بتكليف رئيس وزراء عراقي جديد.وحثت في بيان للبعثة الاممية على العمل سريعاً، أولاً وقبل كل شيء، لتحقيق إصلاحاتٍ جوهريةٍ وتلبية المطالب المشروعة للشعب بالعدالة والمساءلة.وقالت إن … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة ترحب بتكليف علاوي والسفارة الأميركية تعلن دعمها) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة ترحب بتكليف علاوي والسفارة الأميركية تعلن دعمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).