رئيس الحكومة المكلّف يتعهد بانتخابات مبكرة وحكومة كفاءات

2020/02/02 | 02:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح تعهد رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة وإحالة ملفات الفساد على القضاء، كما شدد على أنه سيعمل على تشكيل حكومة من الكفاءات بعيدة عن المحاصصة والطائفية، داعياً في الوقت نفسه إلى إطلاق حوار مباشر مع المتظاهرين وتحقيق مطالبهم المشروعة، وبينما تلقى رئيس الحكومة المكلف بيانات دعم من عدة قوى سياسية؛ رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق بتكليفه، وحثت على العمل سريعاً لتنفيذ الاصلاحات والمساءلة.

وأكد رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي في كلمة وجهها الى الشعب العراقي مساء أمس السبت: ان "دماء الشهداء من المتظاهرين والقوى الأمنية لن تذهب سدى، وسيحاسب المعتدون والمجرمون ويقدمون للقضاء لنيل جزائهم العادل"، مشدداً على ان "سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب، سلاح الدولة لحماية الشعب وصيانة الحدود وتعزيز الكرامة الوطنية".

وأضاف، "أتعهد بتشكيل حكومة تكون ممثلة لجميع الأطياف والثقافات المتنوعة للعراقيين"، كما تعهد بـ "العمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة، وحماية العملية الانتخابية والوقوف ضد أي تدخل قد يؤثر في سلامة ونزاهة وشفافية نتائجها وبما يعيد ثقة الجمهور فيها".

وبثت قناة "العراقية الإخبارية"، مراسم تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لمحمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة الجديدة.

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف، وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية وتضع برنامجاً حكومياً واقعياً يلبي طموحات الشعب العراقي.

من جهته، قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر" اطلعت عليها "الصباح": "اليوم سيسجل في تأريخ العراق أن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل..



وهذه خطوة جيدة ستتعزز بالمستقبل".

وفي ردود الأفعال الدولية، ذكرت بعثة الامم المتحدة في بيان تلقته "الصباح" ان "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت رحبت بتكليف رئيسٍ للوزراء، محمد توفيق علاوي، وتحثّ على العمل سريعاً، أولاً وقبل كل شيء، لتحقيق إصلاحاتٍ جوهريةٍ وتلبية المطالب المشروعة للشعب بالعدالة والمساءلة".

بدورها، قالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان لها: "تعتبر الولايات المتحدة أن أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الاوضاع لعراق مستقر ومزدهر وذي سيادة".

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