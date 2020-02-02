2020/02/02 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

وجهت وزارة التربية مديريات التربية ببغداد والمحافظات بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات نصف السنة للعام الدراسي (2019 - 2020).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح": انه تم التوجيه الى مديريات التربية في بغداد ومحافظات البلاد بضرورة احتواء الاسئلة الامتحانية على الترك الضمني، كما يجب ان تمكن الطالب من الاجابة بشكل عام على الاسئلة وفروعها من اجل اتاحة عامل الاختيار له في حل الاسئلة بسلاسة ومن دون تعقيد.

وذكر انه تم منح المعلم والمدرس الحرية بوضع الاسئلة الامتحانية على ان تكون شاملة للمنهاج المقرر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر تعليماتها لامتحانات نصف السنة ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر تعليماتها لامتحانات نصف السنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).