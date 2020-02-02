مضاعفة الإجراءات الوقائية لمنع انتقال {كورونا} إلى العراق

2020/02/02 | 02:36 - المصدر: الصباح

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بغداد/ المحافظات/ عمر عبد اللطيف

أعدت جمعية الهلال الاحمر العراقي برنامجا وقائيا كبيرا لمنع الاصابة او انتشار فايروس "كورونا" داخل البلد، في حين اعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان عن املها بان تكون اجراءات وزارة الصحة على مستوى عال يمنع انتشار الفيروس.



من جانبه، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي: إن فايروس "كورونا" يعد جيلا جديدا وسريعا وسهل الانتشار، مؤشراً وجود خلل في مجمل النظام الصحي بالعراق وخاصة الوقائي منه.

واضاف البياتي، لـ"الصباح"، ان المفوضية بانتظار اجابة وزارة الصحة على استفساراتها بخصوص الاجراءات، معرباً عن امله في ان تكون على المستوى المطلوب لمنع انتشار الفايروس في العراق.

وفي سياق متصل قررت لجنة وزارية برئاسة وزير الصحة، تشديد اجراءات فحص المسافرين القادمين من الدول التي ظهرت فيها حالات الاصابة بفيروس كورونا، كما قررت نقل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الموبوءة الى مناطق آمنة.

يأتي ذلك في وقت شكلت فيه عدد من المحافظات، فرقا جوالة لفحص العمالة الاجنبية ضمن الشركات الصينية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في تصريح لـ"الصباح"، التزام العراق بلوائح الصحة الدولية، وما يصدر من منظمة الصحة العالمية، بشأن تشديد اجراءات فحص الوافدين في المطارات والمنافذ الحدودية، مؤكدا عدم صدور قرار بمنع دخول الصينيين حتى الان.

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