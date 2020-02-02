الدول والمناطق التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد

2020/02/02 | 02:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين,-(أ ف ب) – في ما يلي قائمة بالدول التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.خارج الصين القاريّة وماكاو وهونغ كونغ والتيبت، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت أكثر من 150 شخصاً في أكثر من 20 بلداً.– الصين – بلغ […]

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