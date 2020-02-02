قتلى وجرحى باطلاق نار داخل كنيسة بولاية اميركية

2020/02/02 | 02:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط قتيلان وجريحان بإطلاق نار داخل كنيسة في ولاية فلوريدا الأمريكية، أثناء مراسم تشييع ، حسب الشرطة.

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