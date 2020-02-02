قلق في ساحة التحرير ببغداد مع عودة ذوي القبعات الزرق

2020/02/02 | 03:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحتراق عجلتي تك تك وإصابة سبعة محتجين بالذخيرة الحية بغداد – الزمان عاد أصحاب القبعات الزرق الى موقع التظاهرات في ساحة التحرير في بغداد امس تنفيذا لتوجيه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر وباشروا بنصب سرادقهم.وقالت مصادر مطلعة من الساحة ان عناصر التيار الصدري سيطرت على المطعم التركي وابدت دعمها للمرشح المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة […]

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