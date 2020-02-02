ميسي يضع شرطا مقابل تجديد عقده مع برشلونة

2020/02/02 | 03:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني شرطا لتجديد عقده مع النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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