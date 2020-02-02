فيديو : لحظة مطاردة سائحين صينيين مصابين بفيروس كورونا داخل بريطانيا

2020/02/02 | 03:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / السلطة البريطانية عن 438 راكبًا جويًا وصلوا مؤخرًا من ووهان ولم يتم تعقبهم بعد، حيث شوهد مسعفون يرتدون بدلات وقائية وهم يدخلون أحد فنادق مدينة يورك للبحث عن سائحين صينيين مصابين بفيروس كورونا.تبين لقطات مثيرة للمسعفين وهم يسيرون عبر ساحة استقبال فندق مهجورة، على الرغم من أن المنطقة السياحية التي تبلغ تكلفتها […]

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