شاهد جثث في الشارع مرضى كورونا يسقطون أرضا في الصين

2020/02/02 | 03:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بدأت الأمور تدخل منعطفا شرسا في الصين، فأصبح الوباء أكثر عنفا وشراسة عن بداياته، وأصبح المواطنون في الصين يسقطون أرضا في الشوارع بعد إصابتهم بالفيروس.وفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن وسائل الإعلام الصينية تداولت صورا لأحد المواطنين في شوارع مدينة يوهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، بعد أن سقط ميتا […]

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