كيف تقيس ضغط الدم بطريقة صحيحة؟

2020/02/02 | 03:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مؤسسة القلب الألمانية إنه ‫ينبغي اتباع بعض النقاط المهمة عند قياس ضغط الدم للحصول على قياسات ‫صحيحة.

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