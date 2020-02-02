فيديو : جدل واسع سعودي يتحرش بسيدة في وضح النهار

2020/02/02 | 05:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أشعل مقطع فيديو متداول لشاب ملثم تحرش بفتاة في أحد الأسواق بمحافظة وادي الدواسر التابعة للعاصمة السعودية، الرياض، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتداول مغردون مقطع فيديو يقوم من خلاله شاب ملثم بالتحرش عبر اللمس بفتاة في أحد الأسواق قبل أن يحاول الاعتداء عليها جنسيا ويفشل بذلك بسبب دفعها له.أشعل هذا […]

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