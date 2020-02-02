الجامعة العربية ترفض «صفقة القرن» وتدعم نضال الفلسطينيين

2020/02/02 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيخلص اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ في القاهرة، أمس السبت، حول خطة السلام الأمريكية إلى «رفض صفقة القرن الأمريكية – الإسرائيلية».وجاء في قرار مجلس الجامعة الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية أنه تم بالأجماع «رفض صفقة القرن الأمريكية - الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».كذلك شمل القرار، بحسب بيان الجامعة «تحذيراً من قيام إسرائيل بتنفيذ بنود الصفقة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية (..) ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأية إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع».وأكد قرار وزراء الخارجية العرب على «الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني».وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام اجتماع الجامعة قطع «أية علاقة بما فيها الأمنية» مع إسرائيل والولايات المتحدة مؤكدا أنه سيتحرر من التزاماته بموجب اتفاق أوسلو الذي «نقضته» إسرائيل بتبنيها خطة السلام الأمريكية.وقال عباس في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء الخارجية العرب انه طالب إسرائيل بأن تتحمل من الآن فصاعدا «مسؤوليتها كقوة احتلال» للأراضي الفلسطينية.

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