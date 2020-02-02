محافظ نينوى يعلن قرب انطلاق «حملة كبرى» لرفع الانقاض من الموصل

2020/02/02 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / زهراء علياعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس السبت، قرب إنطلاق حملة كبرى لرفع الانقاض من مدينة الموصل.وقال الجبوري في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إنه» وجه ديوان المحافظة ومديرية نفط الشمال باطلاق حملة لرفع الانقاض من مدينة الموصل».واشار الى انه» الخطة تتضمن رفع الانقاض التي لازالت متراكمة منذ انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الاجرامي».

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