معتصمو البصرة يرفضون تكليف علاوي رئيسا للوزراء

2020/02/02 | 06:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)/ نريمان المالكي /..بعد إعلان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ليلة امس السبت تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة عبر المحتجون في ساحات الاعتصام بمدن الوسط والجنوب عن غضبهم و نزلوا إلى الساحات معبّرين عن رفضهم لترشيح علاوي من جهة، مؤكدين انه لا يعد ممثلاً للشعب ، في رد على تغريدة نشره […]

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