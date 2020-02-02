2020/02/02 | 07:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية في العراق يوم الاحد حدوث هزة ارضية في قضاء "قلعة دزه" التابع لمحافظة السليمانية.

وسجلت المراصد هزة ارضية بقوة 3.3 وفق مقياس رختر غرب اذربيجان فجر يوم اليوم المصادف 2/2/2020 في الساعة 2:10:57 بالتوقيت المحلي تبعد 42كم شمال شرق قلعة دزه

هذا ولم يثبت الشعور بها لحد الان.

يذكر ان العراق تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع ايران.

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