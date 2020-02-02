استهداف قاعدة “القيارة” في الموصل بـ5 صواريخ

2020/02/02 | 07:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / استُهدفت “قاعدة القيارة” الجوية بمحافظة نينوى جنوب الموصل في العراق ليلة أمس بـ5 صواريخ “هاون”.ولم تسفر الصواريخ التي سقطت قرب القاعدة عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية، حسب خلية الإعلام الأمني العراقية.وتلا الاستهداف تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي فوق سماء المنطقة التي توجد فيها قاعدة “القيارة” التي تستضيف قوات من […]

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