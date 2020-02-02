العزاوي: تكليف علاوي زاد من الانقسام في المشهد العراقي

2020/02/02 | 07:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن تكليف محمد العلاوي، رئيسا لحكومة العراق، زاد من الانقسام بين الطبقة السياسية، وإن كنت أعرفه وأعرف أنه شخصية علمية أكثر من سياسية ويعد شخصا خدميا وقادرا أن يحدث توازنا بين توجهاته الدينية وعمله السياسي.وأضاف ” العزاوي” خلال مداخلة عبر قناة سكاي نيوز عربية أن […]

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