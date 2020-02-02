ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في الصين إلى 14 ألفاً

2020/02/02 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت السلطات الصينية، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المتفشي في البلاد، إلى أكثر من 14 ألف إصابة.وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الأحد، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا الجديد بواقع 45 حالة بنهاية يوم السبت ليصل إجمالي الوفيات إلى 304 أشخاص.

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