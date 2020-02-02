2020/02/02 | 07:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة كفاءات واجراء انتخابات مبكرة باشراف دولي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يتعهد بحكومة كفاءات وهذه اولى التحديات امامه) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يتعهد بحكومة كفاءات وهذه اولى التحديات امامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).