النائبة صفاء الهاشم تفتعل أزمة جديدة بين مصر والكويت

2020/02/02 | 07:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تسعى النائبة الكويتية صفاء الهاشم، لصناعة أزمة جديدة بين مصر والكويت، من خلال التحريض على التظاهر ضد نقل قنصلية القاهرة من الروضة إلى منطقة السلام.وزعمت النائبة صفاء الهاشم: أن انتقال القنصلية المصرية من الروضة إلى منطقة السلام سيخلق فوضى، لأن هناك مراجعة يومية من قبل الجالية المصرية، وهو أمر مزعج لأهالي المنطقة، […]

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