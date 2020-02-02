فيديو : شاب سعودي ينقذ سيارة من الانفجار داخل محطة بنزين

2020/02/02 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اشتعلت سيارة أحد المقيمين في السعودية داخل محطة وقود أثناء توصيل مسدس البنزين بها، لكن تمكن مواطن سعودي من إبعاد السيارة من المحطة لحظة اشتعال النار في مقدمتها.قال المواطن السعودي عيد السقياني: “كنت خارجًا من المسجد فمررت بسيارة متوقفة داخل محطة الوطنية في محافظة قرية العليا بالمنطقة الشرقية حيث كانت موصولة بمسدس […]

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