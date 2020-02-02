Window 10 يتخطى حاجز مليار مستخدم

2020/02/02 | 08:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عملاق البرمجيات الامريكية مايكروسوفت من خلال موقعها الالكتروني في إيطاليا، عن تخطي عدد الأجهزة النشطة بالفعل بنظام تشغيل Windows 10 عدد المليار جهاز حول العالم.يأتي هذا الإعلان بعد التقرير الرسمي الأخير الذي كشف عن وصول عدد الأجهزة النشطة بنظام تشغيل Windows 10 إلى 900 مليون جهاز في شهر سبتمبر من عام 2019 الماضي.[…]

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