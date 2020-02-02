أول حالة خارج الصين.. الفلبين تسجل وفاة شخص بفيروس كورونا

2020/02/02 | 08:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت منظّمة الصحّة العالمية أنّ الفيليبين سجّلت الأحد أول حالة وفاة خارج الصين بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وقال ممثّل المنظمة في الفيليبين رابيندرا أبياسينغيه إنّ الضحية صيني من مدينة ووهان التي ظهر فيها المرض.

وأضاف أن وفاته هي "أول حالة وفاة تسجّل خارج الصين" بالفيروس التنفّسي المميت الذي تفشّى في الصين ووصل إلى أكثر من 20 دولة.

وكانت الحكومة الفيليبية أعلنت يوم الخميس الماضي عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

يذكر أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالمرض وصلت 304 حالة، وبلغ عدد الإصابات بالمرض أكثر من 13 ألف حالة، كما ظهر المرض في 25 دولة حول العالم.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، لمواجهة المرض، بعد سرعة تفشيه في العالم.

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