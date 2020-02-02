2020/02/02 | 08:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحف الاحد تهتم بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء ودعوة اتحاد الصحفيين العرب لاسقاط مؤامرة صفقة القرن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/02 | 08:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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