2020/02/02 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبحرت سفينة حربية يابانية من ميناء قرب طوكيو اليوم الأحد، في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط بخليج عمان، الذي يمر منه 90 بالمئة من النفط المتجه لليابان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدمرة يابانية تبحر إلى خليج عمان لحماية السفن التجارية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدمرة يابانية تبحر إلى خليج عمان لحماية السفن التجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).