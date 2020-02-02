ارتفاع ضحايا كورونا إلى 304 سخص

2020/02/02 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14,380 حالة.

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