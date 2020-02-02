العراق … هل يحصر محمد علاوي السلاح بيد الدولة؟

2020/02/02 | 08:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد مسألة حصر السلاح بيد الدولة واحدة من اهم النقاط التي دعا إليها رؤساء الوزراء السابقين في العراق خلال سنوات حكمهم السابقة ولكن لم يصل أي ًً منهم الى نتيجة تذكر او نتائج فعلية على أرض الواقع.رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي المكلف لقيادة الحكومة العراقية خلال المرحلة المقبلة تعهد بإنهاء تواجد السلاح بيد […]

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