“فيروس كورونا” تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين

2020/02/02 | 08:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الفلبين، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بـ”فيروس كورونا” الجديد خارج دولة الصين، لتكون مع نهاية يوم السبت قد سجلت وفاة 304 شخص.و مع نهاية يوم أمس السبت، زادت حالات الوفاة بسبب المرض لتصل إلى 304 حالة، مع تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات […]

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