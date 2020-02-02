روسيا تعلق اتفاق الرحلات السياحية المعفاة من التأشيرة مع الصين

2020/02/02 | 08:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الحكومة الروسية العمل بالاتفاقية الموقعة بين روسيا والصين للرحلات السياحية الجماعية المعفية من التأشيرة، وذلك على خلفية تفشي فيروس “كورونا” الجديد.وجاء في قرار نشر يوم السبت على الموقع الرسمي للحكومة الروسية: “من أجل ضمان أمن البلاد، وحماية الصحة العامة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا الجديدة (2019-nCoV) على أراضي روسيا، قررنا تعليق الرحلات السياحية […]

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