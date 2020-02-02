2020/02/02 | 08:55 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. علاوي يتعهد باجراء انتخابات مبكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/02 | 08:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. علاوي يتعهد باجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. علاوي يتعهد باجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ديجتال ميديا KNN).