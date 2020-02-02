2020/02/02 | 08:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين يوم الاحدعن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم إنه تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وأضاف البيان أنه بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).