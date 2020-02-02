الجامعة العربية “خطة ترامب للسلام” لا تلبي طموح الفلسطينيين

2020/02/02 | 09:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انعقد يوم امس السبت، في العاصمة المصرية القاهرة إجتماعا طارئا للجامعة العربية مم أجل مناقشة القرارات الأمريكية و “خطة ترامب للسلام”.جاء في قرار مجلس الجامعة المنعقد على مستوى وزراء الخارجية أنه تم “رفض صفقة القرن الأميركية – الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني”.فيما أكدت الدول المجتمعة هناك […]

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