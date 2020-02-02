متنبئ جوي: العراق سيشهد انخفاضاً في درجات الحرارة تصل إلى الصقيع والانجماد

2020/02/02 | 09:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توقع المتنبئ الجوي محمد الدوري، حدوث انجماد وصقيع بعدة مناطق من العراق، ناصحا المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة وسميكة.وقال الدوري، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاحد، إن “اليوم سيشهد تشكل الانجماد والصقيع في كافة المناطق الشمالية ومختلف المناطق الغربية والوسطى”.واشار الى “درجات حرارة صغرى متوقعة بمستويات صفرية […]

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