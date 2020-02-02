رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو لحوار مباشر مع المتظاهرين

2020/02/02 | 09:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف "محمد توفيق علاوي" الى اطلاق حوار مباشر مع المتظاهرين، وفيما أكد أنه سيشكل فريقا استشاريا في مكتبه بهذا الشأن، تعهد ب...

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