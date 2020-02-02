محلل سياسي: منظومة “باتريوت” ستحفر لاميركا قبراً غربي العراق

2020/02/02 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين المحلل السياسي امير عبد المنعم الساعدي، اليوم الاحد، ان الإدارة الأميركية ستحفر لقواتها قبراً غربي العراق في حال أدخلت منظومة باتريوت الى قادة عين الأسد، لافتا الى ان الجميع يرفض التواجد الأميركي وهو ماسيجعل هذه المنظومة والقواعد تحت نيران المقاومة.وقال الساعدي، ان “الإدارة الأميركية توجهت فور الإعلان عن صفقة القرن الى اعلان توجهها […]

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