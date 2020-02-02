علاوي يتعهد بمحاسبة قتلة المتظاهرين

2020/02/02 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد توفيق علاوي السبت، بإطلاق حوار فوري مع المتظاهرين يشرف عليه شخصيا.كما تعهد “علاوي” في كلمة له، أنه سيعمل على التهيئة لانتخابات مبكرة بإشراف دولي، وتعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد، بمعاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين خلال تظاهرات العراق.

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