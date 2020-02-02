الحرس الثوري: مستعدون لإفشال صفقة القرن

2020/02/02 | 09:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد الحرس الثوري الإيراني استعداد إيران للعمل على إفشال خطة واشنطن للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن“.وبحسب بيان لحركة حماس الفلسطينية، فقد تلقى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية السبت، اتصالا هاتفيا من العميد إسماعيل قاآني، رئيس فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.وأبدى قآاني، وفقا للبيان، “رفضه لصفقة القرن”، مؤكدا […]

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