2020/02/02 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي التميمي : ثلاثون يوما ..المدة الدستورية لعلاوي لتسمية اعضاء حكومته ومنهاجها الوزاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/02 | 09:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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