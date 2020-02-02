سلة الوطني تشارك ببطولة عبد الله الثاني الودية

2020/02/02 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة موافقته الرسمية على مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الملك عبد الله الثاني بن الحسين التي تضيفها العاصمة الأردنية عمّان خلال المدة من العاشر ولغاية الرابع عشر من شهر شباط

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