إعفاء “وسيم يوسف” من إمامة جامع الشيخ زايد بعد خلاف مع شباب إماراتيين

2020/02/02 | 09:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعفي الداعية الأردني الإماراتي وسيم يوسف، من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد أيام قليلة من حديث حول خلافات ومشاكل بينه وبين شباب إماراتيين.ونشر مركز جامع الشيخ زايد بيانا أعلن فيه أنه “بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنه لم يعد الآن إماما […]

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