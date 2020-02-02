محمد الساعي - مُدرّجات كُرة القدم: فضاءٌ للتّعبير عن القهر الطبقي

2020/02/02 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الساعي ارتبطت كُرة القدم التنافسية في المغرب بالواقع الاستعماري، وتمُدّ جذورها إلى ما بين سنتي 1913 و1916.سنة 1913 تأسس أول الأندية، «الاتحاد الرياضي المغربي» بمدينة الدار البيضاء.والمنافسات الرسمية في البطولة المغربية كانت مفتوحة بوجه اللاعبين المعمّرين.كانت البطولة المغربية تحت إشراف الجامعة الفرنسية لكرة القدم، هذه الأخيرة أشرفت على 22 بطولة جهوية بما فيها 5 بطولات بشمال افريقيا (المغرب، وه......

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