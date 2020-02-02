وزير العمل يعلن اطلاق منحة طوارئ جديدة للعاطلين

2020/02/02 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الأحد، صرف الدفعة الـ 16 للمتقدمين للشمول براتب المعين المتفرغ، بينما اطلقت منحة طوارئ لدفعة جديدة من العاطلين عبر منافذ شركة (سويج).وقال عبد الزمان، إن “الوزارة اطلقت منحة الطوارئ للدفعة السابعة من الشهر الثاني للعاطلين”، داعيا المشمولين الى “مراجعة مراكز صرف بوابة العراق (سويج) في […]

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