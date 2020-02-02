قورشة عن وسيم يوسف: حينما يبيع المسلم دينه

2020/02/02 | 09:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علق الداعية الإسلامي الدكتور أمجد قورشة على إعفاء إمام جامع الشيخ زايد بالإمارات وسيم يوسف من منصبه قائلاً: ” حينما يبيع المسلم دينه من أجل دنيا غيره سيكون رخيصاً جدا حتى عند أسياده الذين سرعان ما سيتخلون عنه”.وأضاف قورشة في تعليق نشره مساء اليوم السبت: “رسالة إلى كتاب التدخل السريع و “السحيجة” […]

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